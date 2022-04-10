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Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

Giresunspor'a mağlup olan Yeni Malatyaspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda küme düşen ilk takım oldu!

Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor, 23. dakikada Traore'nin attığı golle kritik bir galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi puanını 39'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Giresunspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer (Dk. 87 Muhammed Emin Sarıkaya), Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike (Dk. 90 Barış Başdaş), Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah (Dk. 65 Metehan Ünal, Dk. 87 Umut Taniş), Jospin (Dk. 46 Atakan Müjde), Tetteh,


GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Traore, Süleymanov (Dk. 67 Sergio), Flavio, Chiquinho (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Diabate (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Umut Nayir (Dk. 88 İbrahim Balde)

Gol: Dk. 23 Traore (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Jospin, Dk. 71 Atakan Müjde, Dk. 90+5 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 74 Perez (GZT Giresunspor)

Etiketler Yeni Malatyaspor malatyaspor süper lig
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