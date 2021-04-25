Gaziantep oyuncuları Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Cenk Şahin'in Kasımpaşa maçına bahis oynadığı iddia edildi.

Süper Lig’de 18 Nisan Pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından üç futbolcu hakkında bir yasa dışı bahis sitesinden bahis oynadıkları iddiası ortaya atıldı. Gaziantep FK oyuncuları Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin bugün oynanan Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi üç futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, ''Bize de bir takım duyumlar geldi, kadro dışı bırakıp savunma istedik. Savunmaları gelince karar vereceğiz'' dedi.

KALECİ GÜNAY GÜVENÇ ARKADAŞI İÇİN BAHİS SİTESİNE PARA YATIRDIĞINI ANLATTI

İddiaların odağındaki Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

''Benim Emrullah adındaki arkadaşım evde bahis sitesine giriyor, yani bu bildiğimiz o sitelerden değil. Siteye girdiğinde tombala turnuvaları, tavla turnuvaları oluyor, orada kendini eğlendirmek istiyor. Oradaki siteye giriyor sonra bunlar Emrullah'tan 10 bin tl para istiyor. Emrullah bana eğlenelim biraz diyor. Ben de 'Eğlen ne olacak' diyorum. Kendisi de zaten bana dedi 'Zaten kazanacağımız bir şey yok. Öyle zaman geçireyim' falan dedi. Arkadaşımda bana geliyor Günay bunların limiti varmış bana 10 bin TL destek olabilir misin. Ben de istersen olurum diyorum. Sonra benim şahsi hesabımdan para gönderiyorum. Sonra ben kendi şahsi hesabımdan bahis sitesine para yatırıyorum. Ondan sonra bunlar benim ismi görünce dolandırma moduna giriyorlar ama ben o zamana kadar hiçbir şeyin farkında değilim. Arkadaşın numarasını arıyorlar ve o da benim numaramı veriyor. Ben de Emrullah'a 'Çık, bu işe girme, paranı iade iste' dedim.

CENK VE BİLAL NASIL DAHİL OLDU?

Siteden sonra, 'Bir limit var, o limiti doldurmanız lazım' diyorlar. Çıkmak istedik ve çıkmak için bize '40 bin TL daha yollamanız lazım' dediler. Sonra size geri ödememiz için '80 bin liraya tamamlamanız lazım' diyorlar. Ben de bu sırada Emrullah'a 'Bunlar bizi dolandırıyor, iş başka yerlere gidecek' diyorum. Ve sonrasında en azından paramızı kurtaralım diyorum. Sonra benim parayı, ilk 10 bin askıya alınınca 80 bin TL'ye tamamlamak istediler bana iade etmek için. Sonra Cenk'i aradım 'Bu hesaba para gönderir misin' dedim. O da hiç sormadan o hesaba parayı yolladı. Cenk ile Bilal'in işteki durumu bu. Benim suçum arkadaşa yardımcı olayım derken beni dolandırdılar. Sonra bu parayı yatırıyoruz toplam 80 bin. Ben ilk günden başkanımızla paylaştım. Bütün süreci beraber takip ettik. Bilal 'Sen bunu yatır, bana iade edecekler, ben de sana yarın veririm' diyorum. Bilal'de üç kere yatırıyor. Faiz var, vergi var, yeni güne girdiğimiz için bankanın limitleri değişti derken 190 bine tamamlıyoruz bunu. Bütün her şey elimde. Oynasam dik dururum. Benim üzüldüğüm nokta keşke ben olsam bu işin içinde... Bilal ve Cenk'in de bu işin içine dahil olması. Kendi başıma olsaydım, hemen polise giderdim. Enver Cenk Şahin ve Bilal Başaçıkoğlu'nu da buna dahil ettiğim için titiz davranmam gerekirdi. 'Yasal bir sitede kupon yap, paranı biz sana geri yatıracağız' dedikleri zaman benim jeton düştü."

CENK ŞAHİN: BAHİS ŞİKESİ DİYE BİR ŞEY YOK

Enver Cenk Şahin ise ''Fenerbahçe maçından sonra ailemin yanına Kocaeli'ne gittim. Sahur yaparken Günay abi acil para istedi. Günay abi beni aradı, önce 20 bin, sonra 40 bin gönderdim. O ara dolandırıldığını ne o, ne biz biliyoruz. Bahis şikesi diye bir şey yok. Namusum ve şerefim üzerine yemin edebilirim. Böyle bir şey yok. Kadro dışı kalmamızın sebebi, maçta bu iddialar nedeniyle sıkıntı yaşamamak adına kulüp bizi korumak istedi. Yarın savcılığa da gideceğim.'' şeklinde konuştu.

'ABİMİZ, KAPTANIMIZ DİYEREK YATIRDIM'

Bilal Başacıkoğlu da ''O akşam PlayStation oynuyordum, sahuru bekliyordum. Günay abi beni aradı, acil olduğunu, para yatırmamı istedi. Günay abiyi tanıdığım için, abimiz, kaptanımız zaten, ben de 110 bin TL yatırdım'' dedi.