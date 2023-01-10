Süper Lig'e Çin'den sürpriz transfer: Shaocong Wu Başakşehir'de
Başakşehir, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan stoper Shaocong Wu ile anlaştığını duyurdu.
Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan Shaocong Wu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen 2000 doğumlu stoper Shaocong Wu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yayınlanan görüntülerde genç futbolcunun "Merhaba Başakşehir, ben Shaocong Wu, buradayım" mesajına yer verildi.
Wu, Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu olacak.
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