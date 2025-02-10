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Süper Lig'i karıştıran gece: Adanademirspor sahadan çekildi!

Süper Lig'i karıştıran gece: Adanademirspor sahadan çekildi!
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 33. dakikasında sahadan çekildi.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

İHA

Etiketler Adana Demirspor Galatasaray Adana Demirspor Galatasaray süper lig
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