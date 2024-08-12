Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'te yeni sezonun ilk haftası geride kalırken, Süper Lig Şampiyonluğu için en erken tahminler geldi... İşte takım takım şampiyonluk tahminleri...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu cuma günü oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk haftayı kayıpsız atlatırken Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından beraberlikle döndü.

Ligde ilk hafta bugün oynanacak Bodrum FK - Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor-Başakşehir maçlarıyla sona erecek.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, yeni sezonla ilgili ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle:

19 - Gaziantep FK 29 Puan

18 - Adana Demirspor 34 Puan

17 - Göztepe 34 Puan

16 - Bodrum FK 35 Puan

15 - Hatayspor 38 Puan

14 - Çaykur Rizespor 40 Puan

13 - Kasımpaşa 40 Puan

12 - Eyüpspor 40 Puan

11 - Samsunspor 41 Puan

10 - Kayserispor 43 Puan

9 - Sivasspor 43 Puan

8 - Antalyaspor 44 Puan

7 - Alanyaspor 49 Puan

6 - Konyaspor 49 Puan

5 - Başakşehir 66 Puan

4 - Trabzonspor 66 Puan ( Şampiyonluk Şansı: Yüzde 1,1)

3 - Beşiktaş 76 Puan ( Şampiyonluk Şansı: Yüzde 6,3 )

2 - Galatasaray 91 Puan ( Şampiyonluk Şansı: Yüzde 39,9 )

1 - Fenerbahçe 93 Puan ( Şampiyonluk Şansı: Yüzde 51,5 )