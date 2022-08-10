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Süper Lig'in 4 büyüklerinin zararı açıklandı

Süper Lig'in 4 büyüklerinin zararı açıklandı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2021-22 sezonunu toplam 1 milyon 725 milyon zararla kapattı.

Dört kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe’nin zarar hanesinde ise 295,4 milyon lira bulunuyor.

Söz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor.

Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şöyle:

Fenerbahçe, kulüp derneğine 540,1 milyon lira

Galatasaray, kulüp derneğine 381,4 milyon lira

Beşiktaş, kulüp derneğine 309,1 milyon lira

Trabzonspor, Futbol AŞ’ye 203,1 milyon lira

Bu veriler ışığında Beşiktaş’ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe’nin 838,5 milyon lira, Galatasaray’ın 758,9 milyon lira, Trabzonspor’un da 538,3 milyon liralık dönemsel zararı ortaya çıkıyor.

Dört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,27 milyar liraya ulaştı. En borçlu kulüp 4,91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, Beşiktaş 4,78 milyar lirayla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray’ın borç hanesinde 4,18 milyar lira, Trabzonspor’un yükümlülüğündeyse 2,4 milyar lira mevcut.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulüp 1,15 milyar liralık gelire ulaşsa da 2,17 milyar liralık borca girdi.

 Beşiktaş’ın önemli gelir kalemleri şöyle:

 Reklam ve sponsorluk: 278.8 milyon lira

UEFA geliri: 271,1 milyon lira

 Yayın geliri 154 milyon lira

 Mağazacılık: 155.5 milyon lira

 Stat hasılatı 125,2 milyon lira

 Siyah-beyazlı kulübün futbolcu ve teknik adam ücretleri toplamı ise 967.3 milyon lira.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1,46 milyar lirayla en fazla gelire sahip olurken. 2,3 milyar lira harcadı.

Sarı-lacivertlilerin dikkati çeken yüksek meblağlı gelirleri şöyle :

 Reklam ve sponsorluk: 548,2 milyon lira

 Mağazacılık: 257,3 milyon lira

Yayın geliri: 203,6

 Stat hasılatı: 149,6 milyon lira

 Fenerbahçe’nin gider hanesindeki en büyük kalem, 808 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip 1,23 milyon lirayla Fenerbahçe’den sonra en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda. Kulübün gideri ise 1,99 milyar lira.

 Galatasaray’ın önemli gelir kalemleri şöyle:

 Reklam ve sponsorluk: 401,3 milyon lira

 Stat hasılatı: 240,1 milyon lira

Mağazacılık: 196,5 milyon lira

 Yayın geliri: 165,3 milyon lira

 UEFA geliri: 170,9 milyon lira

 Sarı-kırmızılı ekibin futbolcu ve teknik adam gideri 733,2 milyon lira.

TRABZONSPOR

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasına 929.9 milyon lira koydu. Bordo-mavililerin gider toplamı ise 1,46 milyar liraya ulaştı.

Karadeniz kulübünün en yüksek gelir kalemleri şöyle:

 Reklam ve sponsorluk: 208,3 milyon lira

 Yayın geliri: 173,6 milyon lira

 Mağazacılık: 160,7 milyon lira

 Stat hasılatı: 82.5 milyon lira

 Trabzonspor’un en büyük gider kalemi 579.4 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu. 

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Dört büyükler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor kap zarar süper lig
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