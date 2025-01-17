Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi Hatayspor - Galatasaray maçına atanan Belçikalı Jan Boterberg oldu.

Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.

38 yaşındaki Belçikalı hakem Jan Boterberg, Belçika Pro League ve uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansla tanınıyor.

Boterberg, UEFA tarafından 18 maçta VAR hakemi olarak görev aldı. Bunlar; üç 3 Şampiyonlar Ligi, üç Avrupa Ligi, altı Konferans Ligi, iki Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve Uluslar Ligi maçı.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynadığı ve 3-2 yendiği maçta Boterberg, AVAR hakemi olarak görev aldı.

Yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı maçlar açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bu hafta başlayacak olan 2024/25 sezonunun ikinci yarısında yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı VAR hakemleriyle ilgili süreci NTV'ye anlattı.

Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz." dedi.

"Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda uygulanacak değil mi?" sorusuna ise Mecnun Otyakmaz şu yanıtı verdi, "İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz."

TFF'den daha önce yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların Futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yabancı VAR hakemlerinin maliyeti belli oldu

TFF, geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yaparak Süper Lig'de sezonun geri kalan kısmında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Tartışmaları da beraberinde getiren bu kararın ardından yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin euro olacak. Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin euroyu buluyor.

Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin euroluk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.

Yabancı VAR hakemi uygulaması, Kulüpler Birliği Vakfı'nın talebi olduğu için TFF söz konusu harcamayı kulüplerden tahsil edecek.