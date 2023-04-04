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Süper Lig'in Portekizli oyuncusu Müslüman oldu

Süper Lig'in Portekizli oyuncusu Müslüman oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da forma giyen Portekizli futbolcu Kevin Rodrigues, Müslüman oldu.

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Kevin Rodrigues'in Müslüman oldu. 

Ajansspor’un haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçında ellerini açarak dua ettiği görülmüştü. Rodrigues’in aldığı kararı yakın çevresiyle paylaştığı ve bu tercihinden dolayı mutlu olduğunu söylediği ifade edildi.

Etiketler Adana Demirspor adana demirspor Kevin Rodrigues müslüman islam islamiyet
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