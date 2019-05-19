Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu ! Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın kendi evi Türk Telekom Stadyumu'nda Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta gülen taraf ev sahibi Galatasaray oldu.

Galatasaray Medipol Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2018 - 2019 Spor Toto Süper Ligi Şampiyonluğu'nu ligin bitmesine 1 hafta kala 69 puanla ilan etti. Başakşehir ise 2-1'lik yenilgi sonrası 66 puanda kaldı.

Böylelikle Galatasaray toplam şampiyonluk yarışında da en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3'e çıkartarak 22'nci şampiyonluğu kazanmış oldu. Sıralamada 22 şampiyonlukla birinci sırada olan Galatasaray'ı, 19 şampiyonlukla Fenerbahçe ve 15 şampiyonlukla Beşiktaş takip ediyor.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 47'nci dakikada Feghouli ile 64'üncü dakikada Onyekuru kaydetti. Konuk takım Medipol Başakşehir'in tek golü ise 17'nci dakikada Bajic'ten geldi.

BAJİC ATTI, ORTALIK KARIŞTI

17. dakikada Başakşehir Riad Bajic'in attığı golün ardından sonra ortalık karıştı. Tribünden gelen yabancı madde sonrası Başakşehirli Mahmut Tekdemir yerde kaldı.

Yaşananlar sonrası Galatasaray'da Marcao, Başakşehir'de Bajic sarı kart gördü. Yedek kulübesinde kavga eden Galatasaraylı İsmail Çipe ve Başakşehirli Adebayor da sarı kart gördüler. Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçta konuk turuncu lacivertliler, Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Bajic ile bulduğu golden sonra Emre Belözoğlu, topu tribünlere dikti.

Bunun üzerine sahaya yabancı madde ve su şişeleri yağarken, saha kenarı da bir anda karıştı. İki takım futbolcuları arasında gerginlik artarken, yedek kulübeleri de olaya dahil oldu.

İKİ TAKIM KULÜBESİ BİRBİRİNE GİRDİ

Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, kenardaki Terim ile tartıştı. Terim de Brezilyalı yıldıza yumruğunu kaldırıp gösterdi. Öte yandan Terim'i sakinleştirmeye çalışan Adebayor ile Galatasaray yedek kalecisi İsmail Çipe arasında da gerginlik yaşandı. İsmail Çipe, Adebayor'u büyük bir güçle kulübeye itti. Bunun üzerine iki kulübe birbirine girdi.

BELHANDA'DAN SELÇUK'A FRİKİK TEPKİSİ

Galatasaray - Başakşehir maçının 75. dakikasında Belhanda ve Selçuk İnan frikik tartışması yaşandı. Serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan ve Belhanda geldi. İki oyuncu anlaşmazlık yaşadı. Belhanda ben kullanmayacağım diyerek topun başından ayrıldı. Selçuk'un vuruşunda top direkten auta gitti.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 ismi değiştirdi. Terim, Akhisarspor'a karşı görev verdiği Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Selçuk İnan yerine, Yuto Nagatomo, Fernando ve Ryan Donk'a forma verdi. Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.



AVCI 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 32'nci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Avcı, geçen hafta forma şansı verdiği Soner Aydoğdu, Stefano Napoleoni ve Milos Jojic yerine, İrfan Can Kahveci, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu'na görev verdi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçında; Mert Günok, Caiçara, Kudriashov, Mahmut Tekdemir, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia ve Bajic ilk 11'iyle sahada yer aldı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Galatasaray, maça hızlı başlamasına karşın golü bulan konuk Medipol Başakşehir oldu. 18. dakikada Bajic takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda Galatasaray tehlikeli pozisyonlar yakalamasına karşın Başakşehir kontrollü bir oyuncu sergiledi ve soyunma odasına konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada kazanılan korneri Belhanda kullandı. Fernando’nun kafa vuruşunda Mert Günok son anda topa müdahale ederken savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



10. dakikada Muslera’nın vuruşu kısa düştü ve Bajic topa sahip oldu. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Muslera hatasını telafi ederek gole izin vermedi.



12. dakikada Belhanda’nın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.



17. dakikada Clichy’nin pasında iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası son çizgisine inen Elia, penaltı noktası üzerine ortaladı. Burada iyi yükselen Bajic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1



40. dakikada kullanılan korner atışında savunmadan seken topu Marcao tamamladı ancak kaleci Mert gole izin vermedi.



44. dakikada Visca’nın soldan ortasında savunmadan seken topu İrfan Can ceza sahasına çevirdi. Marcao ile Muslera’nın anlaşmazlığı sonrasında boşta kalan topa Kudriashov dokundu ancak az farkla auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Galatasaray maçın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. 1-0'lık mağlubiyet ile soyunma odasına giden Galatasaray, üst üste bulduğu gollerle galibiyeti elde etti.

47.' Belhanda'nın soldan kullandığı köşev uruşunda Feghouli kafayı vurdu. Direkten dönüp cezasahası sağ içine düşen topu takip eden Cezayirli arkası dönük olarak vuruşunu yaptı. Top Başakşehir ağlarıyla buluştu ve Galatasaray eşitliği yakaladı.

Feghouli, 47. dakikada skoru eşitlerken; Galatasaray'ı tekrar şampiyonluk yarışına ortak etti.

55.' Belhanda ani gelişen Galatasaray atağında topu Başakşehir fileleriyle buluşturdu. VAR incelemesi sonrası hakem Cüneyt Çakır, gol pozisyonunun başında Diagne'nin topu eliyle aldığını tespit etti.

62.' Younes Belhanda'nın ara pası ile sol çaprazda Henry Onyekuru topla buluştu. Nijeryalı, ceza sahasına girerek yerden vurarak topu filelere gönderdi, yan hakem Tarık Ongun ofsayt bayrağını kaldırdı.

64.' Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ortasını uzak direğe yaptı. Henry Onyekuru kafayla topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

80.'inci dakikada yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala'yı, Başakşehir teknik heyetinden ise Orhan Ak'ı tribüne gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılarak, 2018-19 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.