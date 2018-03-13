Süper Lig'in şifresi: 25. hafta !

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftası geride kalırken, Fenerbahçe-Galatasaray ve Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçları öncesinde ilginç bir şampiyonluk parolası ortaya çıktı.

Süper Lig’de 25. haftayı rakiplerinin önünde lider şekilde kapatan Galatasaray, son 8 sezona göre şampiyonluğun en önemli adayı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe’nin 6 puan, Beşiktaş ve Başakşehir’in ise 3 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar, son 8 sezon değerlendirmeye alındığında bu sezon şampiyonluğa en yakın takım olarak göze çarpıyor.

Süper Lig’de son 8 sezonda ligin 25. haftasını lider kapatmayı başaran takım, 34. haftada da ipi göğüsleyen taraf oluyor.

İşte Süper Lig’de son 8 sezonda 25. hafta liderleri ve sezon sonu şampiyonları;