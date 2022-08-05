Süper Lig'in Twitter hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

TFF, Spor Toto Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesabın kapak fotoğrafında Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın logolarının yıldızlı olarak kullanılmasına rağmen 2022-2023 sezonunda 5 yıldızlı arma kullanma kararı alan Fenerbahçe'nin logosunun ise yıldızsız olarak kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Futbolseverlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrılar karşılığını buldu. TFF, Spor Toto Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşımda el sallama emojisine yer verildi. Kısa süre içerisinde futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören hesabın takipçi sayısı 260 bini aştı. Fenerbahçe'nin logosu yıldızsız kullanıldı

Öte yandan hesabın kapak fotoğrafında Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın logoları yıldızlı olarak kullanılırken 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvuruda bulunan ve 2022-2023 sezonunda 5 yıldızlı arma kullanma kararı alan Fenerbahçe'nin logosunun ise yıldızsız olarak kullanılması dikkatlerden kaçmadı.