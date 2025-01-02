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Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncusuydu, son hali şoke etti

Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncusuydu, son hali şoke etti
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Rekor transfer bedeliyle Süper Lig tarihine geçen ve 2017-2020 yılları arasında Türkiye'de Süper Lig'te en çok kazanan oyuncuların başında gelen Asamoah Gyan sosyal medyada takipçilerinden "yemek parası istemeye" başladı.

2017-2020 sezonları arasında Kayserispor'un rekor maaş ödediği ve o dönem en çok kazanan futbolculardan biri olan Asamoah Gyan'ın banka hesabındaki para görenleri şaşırttı.

Açtığı canlı yayında banka hesabındaki parayı gösteren Asamoah Gyan, 597 sterlinlik parası kaldığını söyledi. İngiltere'de yaşayan Asamoah Gyan, yetkililerden yardım istiyor.

Türkiye'de Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 26 maçta 5, Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 4 gol atan yıldız isim son olarak Kayserispor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Hindistan takımlarından NorthEast United ile sözleşme imzalamıştı.

Rekor transfer bedeliyle Süper Lig tarihine geçen ve 2017-2020 yılları arasında Türkiye'de Süper Lig'te en çok kazanan oyuncuların başında gelen Asamoah Gyan sosyal medyada takipçilerinden "yemek parası istemeye" başladı.

 

Etiketler Asamoah Gyan süper lig sosyal medya para istedi yemek parası
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