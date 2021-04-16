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  5. Süper Lig'te 2 hakemin daha testi pozitif çıktı

Süper Lig'te 2 hakemin daha testi pozitif çıktı

Futbolu sarsan koronavirüs MHK'yi de vurdu. Merkez Hakem Kurulu, koronavirüsün seyri ve vaka sayılarının artmasının ardından hakemlerle ilgili çeşitli tedbir aldı. Fırat Aydınus'tan sonra 2 hakemin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Ligin usta isimlerinden hakem Fırat Aydınus'un ardından Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan’ın test sonuçları pozitif çıktı. İki hakemin tedavi ve gözetimleri devam ediyor. MHK 2 test birden yaptırıyor.

Atamalarda büyük sıkıntı yaşayan Merkez Hakem kurulu ilk defa 35. hafta maçlarının hakemlerini eksik açıkladı. Dün yapılan duyuruda sadece bugün oynanacak karşılaşmaların hakemleri ilan edilmişti.

Etiketler hakemler mhk tff koronavirüs
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