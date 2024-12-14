Süper Lig'te bir istifa daha
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un yönetimle görüşerek istifa etti ve kararını Kırmızı - Beyazlı takımın yönetimine sundu.
Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.
Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.
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