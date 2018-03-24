Süper Lig'te bomba iddia: Galatasaray, Atiba'yı istiyor

UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.

Orta sahada Fernando'nun yanına tecrübeli ve çalışkan bir oyuncu almak isteyen Terim'in aklındaki ismin Atiba olduğu belirlendi.

Tecrübeli hoca, Beşiktaş'la sözleşme yenilememesi halinde Kanadalı futbolcunun transfer edilmesini istediğini yöneticilere bildirdi

Deneyimli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, Beşiktaş'ın Atiba'ya yeni sözleşme önermediğini hatırlatarak "Eğer Atiba boşta kalırsa onu takımda görmek isterim" dediği kaydedildi.

34 yaşındaki Atiba'nın Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı. (Fotomaç)