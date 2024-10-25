Süper Lig'te de forma giymişti... Barrada hayatını kaybetti

Süper Lig'de Antalyaspor forması da giymiş olan Faslı futbolcu Abdelaziz Barrada, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barrada, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kariyerinde Getafe, Al Jazira, Marsilya ve Antalyaspor gibi önemli takımlarda forma giyen Faslı futbolcu Abdelaziz Barrada, 35 yaşında hayata veda etti.

Fas Milli Takımı'nda forma giyen futbolcu, 2021 yılında kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Barrada, kariyerinde PSG B, Getafe, Al Jazira, Marsilya, Gimnastic, Al-Shahania SC ve US Lusitanos formaları giymişti.