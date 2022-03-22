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  5. Süper Lig'te dev maçın biletleri 480 saniyede bitti

Süper Lig'te dev maçın biletleri 480 saniyede bitti

Süper Lig'te dev maçın biletleri 480 saniyede bitti

Süper Lig'de ikinci Konyaspor'la arasında 15 puan fark olan lider Trabzonspor'un evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri 8 dakikada tükendi.

Trabzonspor'un en düşük bilet fiyatını 350 TL olarak belirlediği Beşiktaş maçına taraftar yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamını 8 dakika içerisinde tüketti. Bordo mavili takım 8 dakika içerisinde 8.5 milyon TL gelir elde etti. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Etiketler Beşiktaş Trabzonspor trabzonspor beşiktaş maç bilet maç biletleri
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