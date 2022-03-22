Süper Lig'te dev maçın biletleri 480 saniyede bitti
Süper Lig'de ikinci Konyaspor'la arasında 15 puan fark olan lider Trabzonspor'un evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri 8 dakikada tükendi.
Trabzonspor'un en düşük bilet fiyatını 350 TL olarak belirlediği Beşiktaş maçına taraftar yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamını 8 dakika içerisinde tüketti. Bordo mavili takım 8 dakika içerisinde 8.5 milyon TL gelir elde etti. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma kapalı gişe oynanacak.
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