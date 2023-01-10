Süper Lig'te Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz istifa

Spor Toto Süper Lig'te son 7 maçtır kazanamayan Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Cevdet Akınal'ın, bu hafta karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'ın, bu hafta karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi istifa etti.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada "Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak, renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla görevimizden ayrılıyoruz." denildi.

7 maçtır galibiyete hasret

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 7 maçta da sahadan 3 puanla ayrılamadı.

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Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, Vavacars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi devamında ise evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Dün de deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Müsabakayı beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak.