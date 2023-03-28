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Süper Lig'te o tarih değişti

Süper Lig'te o tarih değişti
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Ümraniyespor maçı Pazartesi gününe alındı.

Süper Lig'in 28. haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması Pazartesi gününe alındı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Spor toto Süper Lig'in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Yukatel Kayserispor - Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Spor toto süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Hangi Kredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler süper lig tff maç tarihi maçın saati
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