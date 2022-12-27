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Süper Lig'te şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'te şampiyonluk oranları değişti
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15 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. İşte şampiyonluk oranları...

Katar'da düzenlenen ve finalde Fransa'yı penaltılarla yenen Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası nedeniyle bir süredir ara verilen Süper Lig geçtiğimiz hafta kaldığı yerden başlamıştı.

Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Bu hafta oynanacak olan 16'ncı hafta maçları öncesinde Süper Lig Şampiyonluk Oranları güncellenerek yeniden açıklandı.

İşte Şampiyonluk oranları 

Adana Demirspor: 30.00
Konyaspor: 30.00
Başakşehir: 11.00
Trabzonspor: 9.00
Beşiktaş: 8.00
Galatasaray: 2.85
Fenerbahçe: 1.85

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray trabzonspor süper lig şampiyonluk şampiyonluk oranları
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