Süper Lig'te yabancı kuralı bir kez daha değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevdeki 6 aylık dönemine ilişkin düzenlediği değerlendirme toplantısında yabancı sınırının gözden geçirileceğini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevdeki 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi. Yabancı sınırı hakkında söyledikleri gündem olan Büyükeşi'nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

"MAÇ KADROSUNA 8 YABANCI YAZILMASINA ONAY VERDİK"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. İlk günlerimizde yabancı konusu, yayın ihalesi ve harcama limitleri gibi kritik konuları hallettik. Harcama limitlerinde %40 sapmayı kabul ettik ve kulüplere, transferde rahatlık sağladık. Yayın ihalesini 150 Milyon TL arttırarak imzaladık. Yayın gelirleri düştü ama bundan birçok etken var. 2. Lig, 3. Lig için yayın ihalesi açtık. 92 kulübe gelir sağladık. 2. Lig ve 3. Lig takımlarına yol ve deplasman ödemelerini iki katına çıkardık. Rezerv Lig kurduk ama kulüpler altyapı eksiklikleri nedeniyle, bu ligin kalkmasını istedi. Yabancı sayısını, kulüplerle görüşerek 8+3 şeklinde devam ettirdik. 1. Lig'deki A Takım listesindeki 8 yabancı konusunu devam ettirdik. Sahada 5 yabancı bulundurulması koşuluyla, maç kadrosuna 8 yabancı yazılmasına onay verdik. Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti." dedi.