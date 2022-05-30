Süper Lig'ten sürpriz talip! Alex de Souza geri mi dönüyor ?

Teknik direktörlük kariyerinde bir sonraki adımı atmak isteyen eski Fenerbahçeli Alex de Souza'ya Süper Lig'den teklif geldiği iddia edildi.

Genç çalıştırıcı, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacağı ve gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi. Brezilyalı hocanın Türkiye'den teklif alması bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediğini ve en kısa sürede Brezilyalı teknik direktöre teklifte bulunmayı planladığını öne sürdü.