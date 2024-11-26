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  5. Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu

Suudiler Fenerbahçe'nin kapısında: En Nesyri'yi istiyorlar

Suudiler Fenerbahçe'nin kapısında: En Nesyri'yi istiyorlar
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu En Nesyri için kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği En Nesyri, beklenileni pek de veremezken, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan kafaları karıştıran bir teklif geldi. Söz konusu teklifin teknik direktör Jose Mourinho’nun talebiyle reddedildiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Hilmi Türkay’ın haberine göre, Suudi ekip Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro’luk bir teklif iletti. Ancak Mourinho’dan bu transfere onay çıkmadı. Yıldız isim için teklifin artırılması bekleniyor.

Etiketler Fenerbahçe En-Nesyri Fenerbahçe Jose Mourinho transfer Al Nassr
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