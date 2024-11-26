Suudiler Fenerbahçe'nin kapısında: En Nesyri'yi istiyorlar

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu En Nesyri için kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği En Nesyri, beklenileni pek de veremezken, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan kafaları karıştıran bir teklif geldi. Söz konusu teklifin teknik direktör Jose Mourinho’nun talebiyle reddedildiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Hilmi Türkay’ın haberine göre, Suudi ekip Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro’luk bir teklif iletti. Ancak Mourinho’dan bu transfere onay çıkmadı. Yıldız isim için teklifin artırılması bekleniyor.