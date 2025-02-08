Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek'in cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in cezasında indirime gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının 45 günden 22 güne indirildiğini duyurdu.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itirazları görüşüldü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını Tahkim Kurulu 22 gün olarak uyguladı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin 2'nci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL cezasını kurul kaldırırken; Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na verilen ceza aynı miktarda onandı.

DHA