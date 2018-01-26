Talisca Beşiktaş'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Beşiktaş, Anderson Talisca’nın attığı iki kafa golüyle Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maça baskılı başlayan ev sahibi Beşiktaş, Ricardo Quaresma’nın 18. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Anderson Talisca’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra etkisini daha da artıran siyah beyazlılar 25. dakikada yine Quaresma’nın sağ kanattan yaptığı ortada Talisca’nın kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda farkı artıracak pozisyonları cömertçe harcadı. Karşılaşmanın 72. dakikada Trezeguet’nin golüyle Kasımpaşa skoru 2-1’e getirdi.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı ve kendi evindeki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Öte yandan Beşiktaş’ta maçın yıldızı Anderson Talisca 59. dakikada sakatlanarak oyun dışında kaldı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 36 yaparken Kasımpaşa 22 puanda kaldı. Siyah beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Bursaspor’a konuk olurken Kasımpaşa sahasında Akhisarspor’u ağırlayacak.

MAÇIN BAŞINDAKİ BASKI GOL GETİRDİ

Mücadelenin ilk çeyreğinde Beşiktaş’ın baskılı futbolu vardı. Özellikle sağ kanattan Quaresma-Gökhan Gönül ikilisi ile etkili akınlar gerçekleştiren siyah beyazlılar, 15. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan Quaresma’nın yaptığı ortada Pepe’nin vuruşunda Ramazan topu güçlükle çelmeyi başardı. Seken topu Negredo tamamlamak istedi ancak ofsayt pozisyonunda yakalandı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra kazanılan köşe vuruşunu Quaresma kullandı, Anderson Talisca kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Mücadelenin 25. dakikasında ise sağ kanattan yine Quaresma’nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara göndererek skoru 2-0’a getirdi.

KASIMPAŞA’NIN EN NET POZİSYONU UZATMADA

Üst üste yediği goller karşısında toparlanmakta güçlük çeken Kasımpaşa, ilk yarının son dakikasında net bir gol fırsatından yararlanamadı. Önce 43. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet’ten seken top Eduok’un önünde kaldı. Eduok’un bekletmeden vuruşunda Fabri gole izin vermedi. Bu kez 45+1. dakikada sol kanattan Trezeguet’in arka direğe çevirdiği topa Pavelka gelişine sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti. Bu pozisyonun ardından hakem Hüseyin Göçek ilk yarının son düdüğünü çaldı.

TREZEGUET ÖNCE DİREK SONRA GOL!

İkinci yarıda farkı azaltmak için zaman zaman pozisyonlar yakalayan Kasımpaşa, 71. dakikada Trezeguet ile gole çok yaklaştı ancak direğe takıldı. Sol çaprazdan uzak köşeye harika bir şut çıkartan yıldız futbolcu üst direğe takıldı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra sol kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet, Pepe’den güzel bir harektle sıyrıldı. Topu sağ ayağına alarak vuruşunu yaptı. Uzak direk dibinden top ağlara gitti ve skor 2-1’e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.