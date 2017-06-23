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  5. 23 Haziran 2017 12:05

Talisca'ya 1 milyon Euro zam !

Talisca'nın menajeri Nuno Oliveira'yla İstanbul'da bir araya gelecek olan yöneticiler, "Takımdaki maaş dengesini kesinlikle bozamayız. 1.5 milyon euroyu, 2.5'a yükseltelim" diyecek.

Talisca'ya 1 milyon Euro zam !
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Anderson Talisca'nın "Manchester United'a gitmek hayallerimi süslüyor. Mourinho'nun bana ilgisini biliyorum ve beni istiyor. Orada oynamak benim için rüya olur" açıklamasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarları büyük endişe kaplamıştı... Hatta Portekiz basını, Kırmızı Şeytanların 23 yaşındaki oyuncu için Benfica'yla masaya oturduğunu bile yazarak, işi daha da farklı bir boyuta taşıdı. Ama Siyah-Beyazlı yöneticiler, "Talisca bir sezon daha bizim oyuncumuz... Hiçbir takımdan da teklif geldiği yok" diyerek, taraftarların yüreğine su serpmişti. Sambacı'nın sıkıntısının aldığı yıllık ücret olduğunu öğrenildi. Geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan Talisca, Aboubakar'ın aldığı 3.3 milyon euroyu istiyor.

TÜM İNİSİYATİF YÖNETİMİN ELİNDE

Ancak Başkan Fikret Orman ve ekibi, kesinlikle bu ücreti vermeyi kabul etmiyor. Bu konuda tüm inisiyatifin kendi ellerinde olduğunu ifade eden yöneticiler, "Biz istersek zam yaparız. Yoksa bu şekilde devam eder. Talisca'nın böyle bir hakkı da yok" sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Ama yönetimin Anderson Talisca'ya geçtiğimiz sezonki performansından dolayı yıllık ücretini yükselteceği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Nuno Oliveira'yı İstanbul'a çağıran Siyah-Beyazlı yönetim, bu konuyu masaya yatıracak.

TALISCA'NIN GİDECEK BİR YERİ YOK!

Beşiktaşlı idareciler, yıllık 3.3 milyon euro isteyen Anderson Talisca'ya 1 milyon euro zam yapmayı planlıyor. Menajer Oliveira'ya da "Takımdaki maaş dengesini bir oyuncu için kesinlikle bozamayız. 1.5 milyon euroyu, 2.5'a yükseltelim ve anlaşalım" denilecek... Hiçbir kulüpten resmi teklif almayan Brezilyalı'nın da bu öneriyi kabul edeceği öğrenildi... Yani yönetim, Anderson Talisca'nın bir yıl daha kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyeceğine kesin gözüyle bakıyor.  

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