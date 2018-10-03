Teknik direktörlük için sürpriz isim: Buvac

FENERBAHÇE’DE yönetim, görevine son verilmesi için geri sayıma geçilen Phillip Cocu sonrası için arayışlarını sürdürüyor. Şu anda ibre Aykut Kocaman ve Ersun Yanal üzerinde. Ancak her iki hoca ile de anlaşılamaması halinde yönetimin rotayı, yabancı çalıştırıcılara çevireceği ve listenin ilk sırasında da Zelica Buvac’ın olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, yeniden temasa geçtikleri Boşnak teknik adam ile sezon başında da bir görüşme yapmış, ancak anlaşma sağlanamamıştı. Şu anda hiçbir takımı çalıştırmayan Buvac, daha önce Mainz 05, Borussia Dortmund ve Liverpool’da görev yapmış ve 57yaşındaki teknik adam bu 3 takımda da Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp’un yardımcılığını üstlenmişti.



