Tete, Galatasaray'a veda etti: İşte yeni takımı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray, 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılılar Brezilyalı hücum oyuncusunun 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleştiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."
Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tetê! 💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024
Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! 🤜🤛 pic.twitter.com/dIRglCmj5O
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol