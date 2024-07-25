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Tete, Galatasaray'a veda etti: İşte yeni takımı

Tete, Galatasaray'a veda etti: İşte yeni takımı
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Galatasaray, 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılar Brezilyalı hücum oyuncusunun 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleştiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

Etiketler Galatasaray Galatasaray tete Panathinaikos transfer
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