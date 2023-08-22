TFF, 4 takımın maçlarını erteledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı lig maçlarını erteledi.
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcilerimiz de Avrupa arenasındaki maçlarına odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda bulunan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hafta içinde rakipleriyle karşı karşıya gelecek.
Ülke puanını göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, temsilcilerimizin gelecek hafta oynayacağı Süper Lig maçlarını erteledi.
Ertelenen maçlar ise şu şekilde;
İstanbulspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Başakşehir
Adana Demirspor - Beşiktaş
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