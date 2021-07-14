TFF açıkladı: ''Yayıncı kuruluş son taksidi ödemedi''

Kulüpler Birliği'nin mektubunu yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu, Birlik'in 'maça çıkmayız' restine 'futbol tarihinde yeri yok' cevabını verdi. TFF yabancı sınırının zorunluluk olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin 8 Temmuz'da yayınladığı açık mektuba cevap verdi. TFF'nin resmî internet sitesinden yapılan uzun bir yazılı açıklamayla, mektupta yer alan birçok görüşe açıklama getirildi.

Kulüpler Birliği 19 kulübün imzasıyla yayınladığı mektubunda, TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ilişkinin 'ciddiyetten uzak' olduğunu ve kulüplerin bu ilişkinden zarar gördüğü belirtilmişti. TFF konuyla ilgili açıklamasında ithamları reddetti ve beIn Sports'la yapılan anlaşmanın detaylarını aktardı. TFF ödemelerin ilk 2 sezonda sorunsuz yapıldığını, üçüncü sezonda kur krizi, dördüncü sezonda ise pandeminin ödemeleri aksattığını ifade etti. Alınan tüm kararların istişareler sonucu ortaya çıktığını belirten TFF, yayıncı kuruluşun 2020-2021 sezonuna ait 142 milyon liralık son taksitin ödenmediğini duyurdu. Açıklamada "Aynı şekilde Yayın Hakları Sözleşmesinin son dönemine ilişkin, siz Kulüpler Birliği’nin bilgisi dahilinde görüşmeler ve toplantılar devam etmekte olup, 2021-2022 futbol sezonu ilk taksitine ilişkin yasal bildirimlerin yapıldığını belirtiriz. Yukarıda belirtilen sebeplerle, 'Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişki' nedeniyle kulüplerin finansal zarara uğratıldığı şeklindeki ithamlar asla kabul edilemez. TFF, kulüplerimizin ve Türk futbolunun menfaat ve haklarını korumak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun atama ve işleyişlerinin şeffaf ve liyakate dayalı olması gerektiğini açıklamıştı.

Cevapta, TFF yönetiminin Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu üyelerini görevden alma ve yenisini atama yetkisi olmadığı hatırlatıldı. Kulüpler Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu kararına atıfla “Türk Futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması” yönündeki talebine cevap ise şöyle verildi:

"Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk ve genel idareye bağlı olmayan TFF, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun denetim kapsamında değildir.

Bahse konu AİHM kararında TFF hukuk kurullarının Genel Kurul tarafından seçilmemesi bir ihlal olarak görülmemiştir. Bilakis, 28 Ocak 2020 tarihli Ali Rıza ve Diğerleri-Türkiye kararında, TFF Genel Kurulu delegelerinin büyük çoğunluğunun kulüp delegelerinden oluşuyor olduğu belirtilerek, kulüplerin etkin olduğu Genel Kurul’un seçmiş olduğu Yönetim Kurulu’nun Tahkim Kurulu’nu atıyor olması eleştirilmiştir. Bununla birlikte kararda; Tahkim Kurulu’nun Yönetim Kurulu tarafından atanması usulünün tek başına tarafsızlık ilkesini zedelemeyeceği, üyelerin görevlerini yerine getirirken bir baskıya maruz bırakılmaması, hiçbir talimat almaması ve görevlerini tam bir bağımsızlıkla yerine getirmesi şartları sağlandığı takdirde, bir mahkemenin üyelerinin atanması şeklinin tek başına o yargı organının bağımsızlığına ve tarafsızlığına zarar vermeyeceği tespit edilmiştir.

Bir diğer ifadeyle, Tahkim Kurulu ve diğer yargı kurullarının Yönetim Kurulu tarafından atanması veya Genel Kurul tarafından seçilmemesi AİHM tarafından ihlal olarak görülmemektedir.

Bununla birlikte, AİHM kararında somut olarak belirtilen kurul üyelerinin görev süreleri, bağımsızlık beyanı, göreve başlamadan önce yemin etmeleri gibi eksikliklerin ortadan kaldırılması için, 2020 yılı Genel Kurulu’nda statü değişikliği maddesi gündeme alınmıştır. Fakat 2020 Genel Kurulu’nda statü değişikliği için gerekli olan delege tam sayısının asgari üçte ikisinin katılımının bulunmaması sebebiyle ilgili gündem maddesi görüşülememiştir. TFF Hukuk Kurullarının yapısına ilişkin Statü değişikliği önerisi, 28.07.2021 tarihinde yapılacak TFF Olağan Genel Kurulu Gündemine tekrar alınmıştır. Taslak Statü değişikliği, 12.07.2021 tarihinde tüm Genel Kurul delegelerine gündem ve ekleriyle birlikte gönderilmiş olup, ayrıca yazımızın ekinde yer almaktadır."

Birliğin "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kriterleri hakkında" yaptığı açıklamalara da yanıt veren TFF, harcama limiti kuralının getirildiğini ve kuralın UEFA, Bankalar Birliği ve Kulüpler Birliği'yle beraber alındığını vurguladı. TFF, kaldırılması istenen yabancı oyuncu sayısı kuralına ise rakamlarla cevap verdi. Süper Lig’de transfer edilen yabancı futbolcu sayısının 150'den 356'ya çıktığını, ligdeki yerli oyuncu oranının ise yüzde 75’ten yüzde 59’a düştüğünü hatırlatan TFF, ayrıca Süper Lig'in Avrupa'daki en yaşlı lig olduğunu vurguladı. Süper Lig'in transfer gelirlerinin de çok düşük olduğu belirtilen açıklamada, kulüplerin borçlarının çok arttığı, yabancı sınırlamasının zorunluluk olduğu ifade edildi. TFF açıklaması şöyle bitirildi:

"Ayrıca tekrar altını çizmek isteriz ki, ivedilikle geri alınmasını istediğiniz yabancı kararı, yeni verilmiş bir karar değildir. Malumunuz olduğu üzere; yabancı sınırlamasına ilişkin kararlar, 2020-2021 sezonu öncesinde alınmış, ancak Covid-19 salgınının devam ediyor olması nedeniyle kulüplerimizden gelen talep üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere uygulaması bir sezon ertelenmiş ve bu durum da kamuoyuna ilan edilmiştir.

Sonuç olarak; göreve başladığımız ilk günden itibaren ben ve Yönetim Kurulum, aldığımız tüm kararları, UEFA ve FIFA normları, TFF Kanun, Statü ve Talimatları doğrultusunda ve şeffaf bir şekilde, sadece Süper Lig kulüplerimizi değil tüm diğer alt liglerin, amatör liglerin ve futbolun diğer paydaşlarının menfaatlerini gözeterek aldığımızı belirtir, müsabakalara çıkmamak gibi futbol tarihinde yeri bulunmayan, FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayan eylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatır, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz.”