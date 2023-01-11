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TFF ara transfer dönemi öncesi harcama limitlerini açıkladı

TFF ara transfer dönemi öncesi harcama limitlerini açıkladı
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Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayacak olan transfer dönemi öncesi kulüplerin harcama limitleri belli oldu.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler transfer temaslarına hız kesmeden devam ederken, TFF harcama limitlerini açıkladı.

Buna göre; Fenerbahçe'nin limiti 1.59 milyar TL, Galatasaray'ın limiti 1.54 milyar TL, Trabzonspor'un limiti, 1.04 milyar TL, Beşiktaş'ın limit ise 981 milyon TL olarak belirlendi.

Etiketler harcama limiti takım süper lig
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