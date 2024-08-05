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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Erman Toroğlu'na sürpriz teklif

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Erman Toroğlu'na sürpriz teklif
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Eski futbolcu, eski hakem ve günümüzün futbol yorumcusu Erman Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan teklif aldığını açıkladı.

Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0'lık tarihi bir farkla mağlup etmesinin ardından Erman Toroğlu, Ekol TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcuların isteksiz bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Toroğlu: "Şimdi söyleyince kızacaklar ama sanki Galatasaraylı futbolcular Büyükekşi'nin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana.

Mourinho geldikten sonra Türkiye'de kimyalar bozuldu. Mourinho'nun şekli, kafa yapısı, hareketleri çok farklı. Galiba Galatasaraylılar Portekizli hoca ile rekabet edecek teknik adam arıyor" dedi.

Canlı yayında yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı teklifi aldığını açıklayan Toroğlu: "İbrahim Hacıosmanoğlu MHK Başkanlığı teklif etti, kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Etiketler erman toroğlu MHK mhk başkanlığı Merkez Hakem Kurulu ibrahim hacıosmanoğlu TFF teklif
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