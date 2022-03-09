TFF Başkanı Özdemir’den hakem kriziyle ilgili ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun gündemini sarsan 13 hakemin kızağa çekilmesi kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz gün açıkladığı kararla 13 hakemin artık sezon sonuna kadar görevlendirilmeyeceğini duyurmuş ve maçlarda düdük çalacak hakemlerin de listesini açıklamıştı.

TFF tarafından yapılan duyuru sonrası, Türk futbol kamuoyunda derin bir deprem yaşanırken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Gelişmelerle ilgili NTV Spor’a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK’nın verdiği kararın arkasında olduklarını dile getirdi.

Özdemir, “Merkez Hakem Kurulu’ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım” ifadelerini kullandı ve kararın oy birliği ile alındığını söyledi. Özdemir “Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir” diyerek aldıkları kararın arkasında olduklarını söyledi.

KIZAĞA ÇEKİLEN HAKEMLER

Hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu. Öte yandan sadece Özgür Yankaya’nın VAR’da görevlendirileceği belirtildi.

GÖREV ALACAK HAKEMLER

Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.