TFF binasına silahlı saldırı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısının yapıldığı esnada düzenlendiği aktarıldı.
MERMİLER BOŞ ALANLARA SIKILDI
Saldırıda 5 kurşunun binaya isabet ettiği bildirildi.
KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
TFF'nin Riva'daki binasına yapılan saldırının kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.
(DHA)
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