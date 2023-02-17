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TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı

TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı
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TFF, ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız”

DHA

Etiketler TFF terör saldırısı taksim ertelenen maçlar deprem
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