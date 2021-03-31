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TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda futbolcuların menajerlere yaptıkları ödemeleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe menajerlere 5.663.420,31 TL ve 3.221.879,84 Euro ödedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri duyurdu. Açıklanan raporda Süper Lig'den 5 ve TFF 1. Lig'den 1 kulüp yer aldı. Kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler şöyle:

Çaykur Rizespor: 200.000 TL, 120.000 Euro, 9.000 Dolar
Fatih Karagümrük: 38.000 Euro
Fenerbahçe: 5.663.420,31 TL, 3.221.879,84 Euro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL
Gaziantep FK: 1.604.592 TL, 518.900 Euro, 67.500 Dolar
Ümraniyespor: 25.000 TL

Etiketler menajer futbol ödeme tff
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