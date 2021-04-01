TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı. Kaynak: Futbolcu menajerlerine yapılan ödemeler açıklandı

Kulüpler tarafından şubat ayında menajerlere yapılan ödemeler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. Süper Lig'den 5 kulübün bulunduğu listede Fenerbahçe 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler tarafından menajerlere yönelik yapılan ödemeler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

DHA'da yer alan habere göre FIFA talimatları gereği TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" denildi.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL - 120.000 Euro - 9.000 USD

Fatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 Euro

Fenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL - 3.221.879,84 Euro

Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL - 518.900 Euro - 67.500 USD

TOPLAM: 7.618.012,31 TL - 3.898.797,84 Euro - 76.500 USD