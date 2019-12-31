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  5. 31 Aralık 2019 13:33

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:

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