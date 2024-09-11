TFF yabancı kuralında son kararını verdi

TFF Beşiktaş, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yabancı sınırı hakkında yaptığı başvuruyu reddetti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Tivubu Spor'un canlı yayın konuğu oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte yabancı sınırının değiştirilmesine yönelik bir başvuru yaptıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan taleplerinin TFF tarafından reddedildiğini duyurdu.

Ertuğrul Doğan açıklamasında, "Bizimle beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda bir yenileme talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti. Şu anda bir değişiklik söz konusu değil" sözlerini sarf etti.

TFF yabancı kuralını 12'den 14'e çıkarmış ancak Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor sayının arttırılmasını istemişti.