  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. TFF yabancı kuralında son kararını verdi

TFF yabancı kuralında son kararını verdi

TFF yabancı kuralında son kararını verdi
Güncelleme:

TFF Beşiktaş, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yabancı sınırı hakkında yaptığı başvuruyu reddetti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Tivubu Spor'un canlı yayın konuğu oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte yabancı sınırının değiştirilmesine yönelik bir başvuru yaptıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan taleplerinin TFF tarafından reddedildiğini duyurdu.

Ertuğrul Doğan açıklamasında, "Bizimle beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda bir yenileme talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti. Şu anda bir değişiklik söz konusu değil" sözlerini sarf etti.

 TFF yabancı kuralını 12'den 14'e çıkarmış ancak Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor sayının arttırılmasını istemişti.

 

Etiketler TFF Galatasaray Beşiktaş yabancı kuralı yabancı futbolcu kuralı federasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı AK Partili Hulusi Akar: ''Eğitimin amacı bilgi değil, Allah korkusu, kuldan utanma'' AK Partili Hulusi Akar: ''Eğitimin amacı bilgi değil, Allah korkusu, kuldan utanma'' Elektrik ve doğal gaz faturalarında değişiklik Elektrik ve doğal gaz faturalarında değişiklik Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde 7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası 7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası Depoları doldurun, motorine indirim geldi Depoları doldurun, motorine indirim geldi
Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Güzel şarkıcıdan hayranlarını üzen haber Güzel şarkıcıdan hayranlarını üzen haber Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Simit fiyatlarına yılın 2. zammı: Yüzde 50 daha zamlandı Simit fiyatlarına yılın 2. zammı: Yüzde 50 daha zamlandı Survivor Taner'e hapis cezası Survivor Taner'e hapis cezası