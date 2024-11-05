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  5. TFF açıkladı: Kuralı çiğneyen takımın 3 puanı silinecek!

TFF yasa dışı bahisin cezasını açıkladı: 3 puan silinecek

TFF yasa dışı bahisin cezasını açıkladı: 3 puan silinecek
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de tartışma yaratan reklam panolarıyla ilgili yasa dışı bahis reklamı yayını yapılması durumunda 3 puan silme cezası verileceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında illegal bahis reklamı almasına para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne yeni bir madde ekledi.

FDT 57'nin Bahis başlıklı maddesine 3. bir fıkra eklendi. Bu fıkrada ise reklam panoları ve sair ekipmanlar için yeni cezalar tanımlandı.

TFF'NİN EKLEDİĞİ MADDE:

 (3)Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu yasağa uyulmaması halinde:

Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, verilir.

Etiketler TFF yasadışı bahis illegal bahis illegal bahis cezası illegal bahisin cezası yasa dışı bahisin cezası reklam panosu
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