TFF'de PFDK, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulları belirlendi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurullarda yer alan isimler şu şekilde:

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)

BAŞKAN: Aytaç Yüksel

ASİL ÜYELER: Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam, Recep Şencan

YEDEK ÜYELER: Fatih Hasbal, Zülküf Türkoğlu, Zuhal Bereket Baş, Tamer Sağcan, Deniz Aksoy, Ali Atay

TAHKİM KURULU

BAŞKAN: Murat Balcı

ASİL ÜYELER: Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul, Haluk Sonsuz

YEDEK ÜYELER: Abdürrahim Güneşdoğdu, Alper Türközmen, Tuğçe Dinçer, Mehmet Karcıoğlu, Savaş Yarkın, Yakup Önder Mercangöz

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

BAŞKAN: Celal Candan

ASİL ÜYELER: Kenan Kenan, Yavuz Aksoy, Tarkan Erdal, Başbuğ Pınarbaşı, Sidar Tunca, Yasin Eker

YEDEK ÜYELER: Alper Çağrı Yılmaz, Elif Demirhan, Armağan Üçer, Oğuz Turhan, Halit Öğün, Seyit Kıvanç Koç