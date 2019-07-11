TFF'de PFDK, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulları belirlendi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurullarda yer alan isimler şu şekilde:
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)
BAŞKAN: Aytaç Yüksel
ASİL ÜYELER: Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam, Recep Şencan
YEDEK ÜYELER: Fatih Hasbal, Zülküf Türkoğlu, Zuhal Bereket Baş, Tamer Sağcan, Deniz Aksoy, Ali Atay
TAHKİM KURULU
BAŞKAN: Murat Balcı
ASİL ÜYELER: Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul, Haluk Sonsuz
YEDEK ÜYELER: Abdürrahim Güneşdoğdu, Alper Türközmen, Tuğçe Dinçer, Mehmet Karcıoğlu, Savaş Yarkın, Yakup Önder Mercangöz
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU
BAŞKAN: Celal Candan
ASİL ÜYELER: Kenan Kenan, Yavuz Aksoy, Tarkan Erdal, Başbuğ Pınarbaşı, Sidar Tunca, Yasin Eker
YEDEK ÜYELER: Alper Çağrı Yılmaz, Elif Demirhan, Armağan Üçer, Oğuz Turhan, Halit Öğün, Seyit Kıvanç Koç