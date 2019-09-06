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  5. 06 Eylül 2019 20:46

TFF'den 19:05 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'e verilen cezanın 19.05'te duyurulmasının tepki almasıyla ilgili olarak, PFDK kararları 18:59'da internet sitemiz tff.org.tr'da yayınlanmıştır. Normal akışında gerçekleşen süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır açıklamasını...

TFF'den 19:05 açıklaması
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir. Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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