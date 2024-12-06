TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

Ayrıca 2. Lig'den Nazilli Spor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay'a da 3'er puan silme cezası verildi.

Bu sezon oynadığı 13 maçta hiç galibiyet alamayan ve son sırada yer alan Adana Demirspor'un 2 olan puanı eksi 1'e indirilecek.