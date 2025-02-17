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TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarına çağrı

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarına çağrı
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmak için Riva'da bir araya gelmeye davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe derbi
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