TFF'den Galatasaray'ın erteleme başvurusuna ret
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme başvurusunu reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın ertelenmesi için yaptığı başvuruyu karara bağladı.
TRT Spor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme başvurusunu reddetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü AZ Almaar konuk olacak Galatasaray, 1 Aralık Pazar günü Rams Park'ta İkas Eyüpspor'u konuk edecek.
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