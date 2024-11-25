TFF'den Galatasaray'ın erteleme başvurusuna ret

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme başvurusunu reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın ertelenmesi için yaptığı başvuruyu karara bağladı.

TRT Spor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme başvurusunu reddetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü AZ Almaar konuk olacak Galatasaray, 1 Aralık Pazar günü Rams Park'ta İkas Eyüpspor'u konuk edecek.