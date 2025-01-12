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TFF'den harcama limiti kararı

TFF'den harcama limiti kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerindeki sapma payının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapıldığını duyurdu. Yapılan değişiklikler arasında takımların harcama limitlerindeki sapma payının kaldırıldığı da belirtildi.

Harcama limitleriyle ilgili, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur" şeklinde geçici madde eklendi.

Öte yandan harcama limitlerindeki sapma payı Süper Lig ve 1'inci Lig ekipleri için yüzde 30 olarak belirlenmişti.

DHA

Etiketler TFF Türkiye Futbol Federasyonu harcama limiti
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