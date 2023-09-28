TFF'den Play-Off açıklaması
TFF, Süper Lig'de Play-Off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig için gündemde olan Play-Off iddiaları için açıklama geldi.
TFF, Trendyol Süper Lig'de Play-Off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.
Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı aktarıldı.
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