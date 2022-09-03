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TFF'den saldırıyla ilgili yeni adım: Maçlar 1 dakika geç başlayacak

TFF'den saldırıyla ilgili yeni adım: Maçlar 1 dakika geç başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için bu hafta maçları 1 dakika geç başlatma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022  tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan odada diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, menfur saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre; tüm Profesyonel liglerde bu hafta maçların 1 dakika geç başlaması kararlaştırıldı.

Uygulama Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla, Spor Toto Birinci Lig'de ise Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.

Bu sürede maçı anlatan spikerler de hazırlanan anons metnini seslendiriyor.

Etiketler tff maç 1 dakika
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