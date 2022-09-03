TFF'den saldırıyla ilgili yeni adım: Maçlar 1 dakika geç başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için bu hafta maçları 1 dakika geç başlatma kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan odada diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet etmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, menfur saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre; tüm Profesyonel liglerde bu hafta maçların 1 dakika geç başlaması kararlaştırıldı.
Uygulama Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla, Spor Toto Birinci Lig'de ise Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.
Bu sürede maçı anlatan spikerler de hazırlanan anons metnini seslendiriyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol