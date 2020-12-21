TFF'den Süper Lig için ''hükmen yenilgi'' kararı!

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Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek.
A takım listesindeki oyuncu sayısının corona virüs nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.
TFF'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
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