  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 21 Aralık 2020 17:03

TFF'den Süper Lig için ''hükmen yenilgi'' kararı!

Koronavirüs nedeniyle futbolcu sayısı 9'un altına düşen takımın hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

TFF'den Süper Lig için ''hükmen yenilgi'' kararı!
A+ A-

Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek.

A takım listesindeki oyuncu sayısının corona virüs nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

TFF'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

süper lig , tff , hükmen yenilgi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM