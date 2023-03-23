Tolunay Kafkas Süper Lig'e geri döndü

Satılık değil kiralık: Bodrum'da 7 milyon liraya villa!

Kahramanmaraş'ta yine sallandı! Çevre iller de hissetti

Bakanlık'tan AirFryer, kahve makineleri ve ütüler için yeni karar

Bir anket daha açıklandı; işte ilk tur ve ikinci tur sonuçları