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Tolunay Kafkas Süper Lig'e geri döndü

Tolunay Kafkas Süper Lig'e geri döndü
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Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü yeni teknik direktörünü buldu. Ümit Milli Takım'daki görevi sona eren Tolunay Kafkas Ankara ekibiyle anlaştı.  Ankaragücü, teknik direktör Kafkas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Deneyimli teknik direktör Süper Lig'de en son Akhisar Belediyespor'da görev almıştı.

Sarı-lacivertli yönetim, 6 Şubat 2023'te teknik direktör Ömer Erdoğan'ın istifasının ardından 21 Şubat'ta Sedat Ağçay'ı takımın başına getirmişti. Başkent ekibi, ligde küme düşme hattının bir sıra üstünde 15. sırada bulunuyor.

Etiketler MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü teknik direktör tolunay kafkas
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